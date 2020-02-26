Vali Toraman, akademisyenlerden destek istedi

Karşılamanın ardından Uysal'ın makamına geçen Vali Toraman, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Uysal'a çalışmalarında başarılar dileyen Vali Toraman, Kütahya'nın Gediz ilçesinde kendi çektiği fotoğraf ile Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın maketini hediye etti.

Vali Toraman, DPÜ'deki ziyaretine Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile devam etti. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, fakülte yöneticileri ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Vali Toraman, çalışmalar hakkında bilgiler alıp istişarelerde bulundu.

"Zenginliğimizi muhafaza etmeliyiz"

Kütahya'nın zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Vali Toraman, üniversite iş birliğinde Tabiat Tarihi Müzesi kurulması için çalışma yapılabileceğini söyledi. Vali Toraman, “Kütahya, Ege ve İç Anadolu arasında bir geçiş bölgesi. Kütahya'nın güzel bir coğrafyası var, biyolojik çeşitliliği çok yüksek. Bu zenginliği muhafaza etmeliyiz” dedi.

Tabiat sevgisinde çocukluğunun geçtiği coğrafyanın etkili olduğunu ifade eden Vali Toraman, ilerleyen dönemde kelebek gözlemciliğine ilgi duyduğunu ve bugüne dek pek çok kelebek türünü kayda aldığını söyledi.

Amatör gözlemcilerin akademisyenler tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getiren Vali Toraman, “Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin daha fazla tanıtılması, duyulması ve bilinçli bir tabiat sevgisinin gelişmesinde katkıları olduğunu düşünüyorum” dedi.

Entomoloji Laboratuvarı ile Zooloji Koleksiyonu'nu da inceleyen Vali Toraman, koleksiyon hakkında bilgiler aldı.

Kütahya'nın tarihi değerlerinin tanıtılması noktasında akademisyenlerden destek isteyen Vali Toraman, “Biz hep sanayi - üniversite iş birliğini dile getiriyoruz, fakat sanayi yerine farklı kelimeler de koyup iş birliği yapalım, çalışmaları çeşitlendirelim” dedi.