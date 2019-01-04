İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Toraman, çini ve seramik üretimini yerinde gördü

Kütahya Valisi Ömer Toraman, çini fabrikasını ziyaret ederek üretim aşamalarını yerinde görme imkanı buldu.


Fabrika sahibi Mustafa Kıratlı tarafından karşılanan Vali Toraman, çini ve seramik üretimi yapılan alanları gezdi, işçilerle sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Kıratlı, 1982 yılında üretime başladıklarını belirterek, “Fabrikamız, yaklaşık 10 asırdır varlığını sürdüren ata sanatımız çiniyi, geliştirmek, hak ettiği yere getirme amacı ile kurulmuştur. Bugün gelinen noktada dini, sivil mimaride, gerek ülkemizde ve gerekse dış ülkelerde birçok esere imza attık. Günümüz teknolojisini kullanarak ürettiğimiz geleneksel Kütahya çinisi, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında büyük ilgi görüyor” dedi.


Vali Toraman, Kıratlı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.