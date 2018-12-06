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Vali Toraman: Devletin kapısı şehit ailelerine daima açıktır

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hisarcık ilçesinde şehit ailesini ziyaretinde yaptığı açıklamada; Devletin kapısının şehit ailelerine daima açık olduğunu ifade etti.


Vali Ömer Toraman beraberinde Kaymakam Furkan Başar, Belediyesi Başkanı Fatih Çalışkan, Jandarma Komutanı Hakan Özgül, Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ile birlikte 1999 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Yüksel Arık'ın annesi Cennet Arık ile babası Arif Arık'ı evlerinde ziyaret etti.


Şehitlerin emanet olarak bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve her fırsatta ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Toraman, devletin kapısının şehit ailelerine daima açık olduğunu belirtti.


Toraman,” Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz de bu devlete ve millete emanet. Onların her zaman başımızın üstünde yeri var” dedi.(MA-EFE)

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