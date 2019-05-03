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Vali Toraman, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın kahvaltısına katıldı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaretine Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kütüphanesinden başlaya Vali Toraman burada Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın kahvaltısına katıldı. Kütüphanede düzenlenen personel kahvaltısına katılan Vali Toraman'ı Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin karşıladı.


Kahvaltı öncesinde personel ile tek tek tokalaşan Vali Toraman, Kütüphane personelinin de katıldığı kahvaltıda kütüphane ve kütüphanecilik hakkında personelle sohbet etti.


Sıcak bir ortamda geçen kahvaltı sonrasında küçük bir Kütüphane turu yapan Vali Toraman geniş bir zamanda tekrar Kütüphaneyi ziyaret edeceğini söyledi. Daire Başkanı Murat Zengin ve kütüphane çalışanlarına teşekkür ederek üniversitedeki diğer ziyaretlerini gerçekleştirmek için Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ile birlikte kütüphaneden ayrıldı.

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