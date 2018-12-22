Vali Toraman: DPÜ'nün kültür-sanat alanındaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz

Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesini ziyaret eden Vali Ömer Toraman'ı Rektör Prof. Dr. Remzi Gören karşıladı. Birlikte Üniversitemizin Rektörlük binasındaki müzeye geçen Vali Toraman ve Rektör Gören, burada Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. A. Nejat Bilgen'den eserler ve kazılar hakkında bilgi aldılar.

Müze ziyaretinin ardından Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesine geçen Toraman ve Gören'i burada Seramik - Cam Bölüm Başkanı Doç. Nureddin Gülaçtı ve Araştırma Görevlisi Gökhan Akca ile El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Haldun Şekerci karşıladı. Doç. Nureddin Gülaçtı, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ve tamamlanmak üzere olan Kütahya Valiliği binasında kalıcı olarak sergilenmesini talep ettiği Germiyan Sokağı'nın 300 parça seramikle ve rölyef tekniğiyle resmedildiği eseri Vali Toraman'la paylaştı. Bölümünün atölyesini de ziyaret eden Ömer Toraman, gördüğü eserleri çok beğendiğini ifade ederek, eser sahiplerini kutladı.

Vali Toraman, üniversitenin kültür-sanat alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını ve çok memnun olduğunu ifade ederek, başta çini olmak üzere tüm sanat dallarında Kütahya'yı öne çıkaracak adımlar atma noktasında Kütahya Valiliğinin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ziyaretin sonunda Vali Toraman, Rektör Gören'e, Gülaçtı'ya ve Akca'ya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Rektör Gören, Vali Toraman'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.(EFE)