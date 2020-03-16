Vali Toraman 'Emniyet'te

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile polis mangası tarafından karşılanan Vali Toraman, polis mangasını selamlayıp Şeref Defterini imzaladı.
Yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Toraman, birimleri gezip personelle görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Koç, Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetleri, birimleri ve personeli hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.