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Vali Toraman hacdan dönen şehit ailelerini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, hac ibadetini yerine getirip kutsal topraklardan dönen şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.


Vali Toraman, şehit polis memuru Engin Balcı'nın eşi Elif Balcı, oğlu Kadir Balcı ile şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın babası Kadir Çakır, annesi Hediye Çakır ve ağabeyi Aziz Çakır ile Kıbrıs Gazisi Murat Karahan ve eşi Fatma Karahan ile bir araya geldi.


Vali Ömer Toraman'a, eşi Neşe Toraman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti.

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