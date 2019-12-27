Vali Toraman: "Hangi işi yaparsanız yapın o işin en iyisi olun"

Kütahya'da gerçekleştirilen Mesleki Tanıtım Günleri etkinliğinde öğrencilere hitap eden Vali Ömer Toraman, “Hangi işi yaparsanız yapın o işin en iyisi olun” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kütahya İş Kurumu Müdürlüğü ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Meslekî Tanıtım Günleri" etkinliğine Vali Ömer Toraman, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş katıldılar.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, meslekî eğitim konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş ildeki meslekî eğitim konusunda bilgi verdiler.

Programa konuk olarak katılan Vali Ömer Toraman, mesleki deneyimlerini paylaştığı konuşmasında, öğrencilere zamanı iyi değerlendirip kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Vali Toraman, eğitimin tek gayesinin meslek edindirmek olmadığını belirterek, sınavların asli unsur değil bir aracı olarak görülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“Hangi işi yaparsanız yapın o işin en iyisi olun”

Toraman, "Telaşa düşmeyin, telaşa düşerseniz düşünme yeteneğiniz sizi sekteye uğratabilir. Toplumsal, aile, çevre baskısı ve yaşınızın getirdiği heyecanlar sizi hataya sürüklememeli. Kendinizi iyi tanımaya çalışarak bir istikamet çizmenizde fayda var. Eğitimin her aşaması kendinizi geliştirmeniz için bir fırsat. Bunun için de çok vasıta var. En kıymetlisi ise öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizden azami derecede istifade etmeliyiz. Hangi işi yaparsanız yapın o işin en iyisi olun. Ne iş yaptığınız önemli değil. Bir meslek, bir etiket tek başına size değer katmaz. Etiketler kendiliğinden değer üretmez, değeri üreten sizin beceriniz ve başarınızdır" ifadelerini kullandı.