Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin'in dersine katıldı

Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde düzenlenen derste Vav Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği Başkanı Arif Çelik de hazır bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Hattat Mahmut Şahin, Vali Toraman'a teşekkür ederek hat sanatı ve dersler hakkında bilgiler verdi.

Hattat Mahmut Şahin ile öğrencilerini tebrik eden Vali Toraman, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.