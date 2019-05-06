Vali Toraman, Hezar Dinari için düzenlenen mevlit programına Katıldı

Kütahya'nın fethinin 945. yıl dönümü sebebiyle Kütahya Fatihi Hezar Dinari için Mevlid-i Şerif ve hatim duası programı düzenlendi.

Kütahya fatihi olarak bilen Hezar Dinari için Kütahya'nın fethinin 945'nci yıl dönümü dolayısı ile Saadettin Cami'de mevlit programı düzenlendi, programa; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Program, Vali Dr. Ömer Toraman ile beraberindeki heyetin Saadettin Cami yanında yer alan Hezar Dinari'nin makamını ziyaret etmesiyle sona erdi.