Vali Toraman: insanın en mutlu ve huzurlu yaşayacağı yer vatanıdır

Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şubesi, Anadolu Aile Derneği Kütahya Şubesi ile Kütahya Belediyesi tarafından desteklenen “Yöresel Tatlar ve Resim Sergisi” açıldı.

Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen açılışa; Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 25. ve 26. Dönem AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ahmet Günel, İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Kütahya İl Temsilcisi Mesut Çolak, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile davetliler katıldı.

İran, Irak, Somali, Suriye ve Afganistanlı mültecilerin yöresel tatlarından Kütahyalılara ikram ettiği programda Vali Ömer Toraman, Ressam Hasıl Hilan Raad'ın 53 eserden oluşan resim sergisini gezerek bilgiler aldı.

Yemek stantlarını da gezerek bir süre sohbet eden Vali Toraman, Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle mültecilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Mültecilere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali Toraman, “Elimizden geldiğince sizin şartlarınızın iyi olması için gayret gösteriyoruz. Yalnızca kamu kurumları değil, doğrudan vatandaşlarımız da bu doğrultuda çok gayret gösteriyor. O yüzden biz sizin varlığınızdan şikayetçi değiliz, aksine sizlere yardımcı olmaktan çok memnunuz. Tabii ki sizin de bizim de ortak arzumuz kendi memleketinizde, kendi ülkenizde yeniden hayatınıza devam etmeniz. Ümit ediyoruz, inşallah ülkenizdeki şartlar arzu ettiğiniz şekle gelir de siz de tekrar doğduğunuz topraklara geri dönersiniz. Çünkü insanın en mutlu ve huzurlu yaşayacağı yer vatanı” dedi.

“Türkçe öğrenin”

Vali Ömer Toraman, mültecilere Türkçe öğrenmeleri tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedi. Türkçenin hayatlarını nasıl kolaylaştıracağını da anlatan Toraman, “Sizler de özellikle Türkçe öğrenme ve çocuklarınızın okula gitmesi konusunda çok gayret gösterin. Sağlıklı iletişim kurabilmeniz, derdinizi anlatabilmeniz açısından faydalı olur” diye konuştu.

Kütahya halkı ile mültecilerin kaynaşmasını amaçlayan etkinliğin 21 Aralık Cuma gününe dek sürece belirtildi.(EFE)