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Vali Toraman: Kadın kooperatifleri daha başarılı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kadın kooperatiflerin daha başarılı olduğunu ifade etti.


Kütahya Üretken Eller Kooperatifi'nin açılış töreninde konuşan Vali Toraman, kooperatifin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.


Türkiye'de köklü bir müessese olan kooperatifçilikte kadın kooperatiflerinin özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Vali Ömer Toraman, “Türkiye geneline bakıldığında daha düzenli, disiplinli ve iş odaklı çalışan kooperatifler kurma konusunda kadınlarımız daha başarılı. Kadın kooperatifleri dediğimizde bu işe katkı sağlayan hanımefendiler buradan elde ettikleri gelirle mutfak masraflarını, harçlıklarını, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabiliyorlar. Bunu küçümsememek lazım. Kütahya'mızda böylesine örnek bir kooperatif kurulduğu için ayrıca mutluyuz.Bundan sonra da faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için desteğimizi devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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