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Vali Toraman, KİHMED Başkanı Mustafa Önsay'ı ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay’ı ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay'ı ziyaret etti.


Başkan Önsay, KİHMED Kitap ve Kahve'de gerçekleştirilen ziyarette Vali Toraman'a derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundu.


Önsay, 10 yıl önce kurulan derneklerinin Kütahya'da bir çok hizmetin oluşmasında ve gelişmesinde öncülük yaptığını ifade etti.


Vali Toraman, Başkan Mustafa Önsay ve dernek yöneticilerine gayretleri sebebiyle teşekkür etti.


Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.

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