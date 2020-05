Vali Toraman: "Korona virüs tehlikesi henüz geçmedi"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, şehirde henüz Korona virüs Covid-19 salgının geçmediğini belirterek, "Tehlike henüz geçmedi, lütfen evde kalın" dedi.

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Ülke ve millet olarak Covid-19 salgını ile büyük bir mücadelenin içerisindeyiz.Devletimiz, Hükümetimiz ve valiliğimizce alınan kararlar ve tedbirler büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir.Maalesef son günlerde tedbirleri uygulamada ve kısıtlamalara uymada bir rehavet gözlenmektedir. Kütahya olarak Mart ayını son derece düşük vaka sayıları ile geçirdik. Nisan ayının ise özellikle ilk 20 gününde bu konumumuzu büyük ölçüde muhafaza ettik. Ancak, maalesef nisan ayının son 10 gününde ilimizdeki vaka sayılarında arzu etmediğimiz yükselişler yaşadık.Mayıs ayında da vaka sayılarında artış potansiyeli maalesef mevcuttur. Her yeni vaka virüsün yayılımını kolaylaştırmakta ve sürecin uzamasına sebebiyet vermektedir. Açıklanan sebeplerle, tehlike henüz geçmiş değil. Lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın. Alınan kararlara ve kısıtlamalara eksiksiz uymaya devam etmeliyiz. Kişisel korunmaya (el yıkama, maske takma, sosyal mesafeye riayet gibi) özen göstermeliyiz. Marketlerde, pazar yerlerinde, toplu taşıma araçlarında alanlarda maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması başta olmak üzere tüm kurallara riayet etmeliyiz.Sağlıklı beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeliyiz.Zorunlu olmadıkça il dışı seyahatleri ertelemeliyiz. Unutmayalım ki, salgınla mücadelede tedbirlere riayet başarıyı getirecektir. Aksi takdirde hiç arzu etmediğimiz olumsuz durumlarla her an karşılaşabiliriz. Hem kendi hem de sevdiklerinizin sağlığı için lütfen bizlere destek olun" ifadelerini kullandı.