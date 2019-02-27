Vali Toraman: Kütahya huzurlu

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen toplantıya Vali Toraman'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ile İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişi ve tarihi birikiminden aldığı güçle, zor şartlarda büyük bir özveri içerisinde hizmet ettiğini belirten Vali Ömer Toraman, terörle mücadelede önemli ve başarılı bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Terörün yurt içinde neredeyse bitme noktasına geldiğine dikkat çeken Vali Toraman, “Bu manada dünya kolluk teşkilatları içerisinde de Jandarma Teşkilatımızın çok özel bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Terörle bu kadar etkili mücadele edebilme kabiliyetine sahip teşkilat azdır bununla da iftihar etmek lazım. Teşkilat yapımızın yanı sıra silah, cephane, askeri araç ve gereçlerde sağlamış olduğunuz ilerleme ve yeni imkanlarla Jandarma Teşkilatı çok büyük bir mesafe kat etti. Teknoloji terörle mücadelede en büyük avantajımız oldu. Bunun da faydasını çok kısa zamanda gördük” dedi.

Jandarma Teşkilatı'nın vatandaşa dönük bir yüzü olduğunu hizmet ederken bunun hassasiyeti içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Vali Ömer Toraman, “Vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamakla yükümlüyüz. Bunun için suçlularla etkin bir şekilde mücadele ediyoruz” dedi.

Kütahya'nın asayiş yönünden huzurlu ve güvenli bir il olduğunu ancak bunun herhangi bir rehavete sebep olmaması gerektiğinin altını çizen Vali Dr. Ömer Toraman, “Herhangi bir asayiş olayının olmaması olmayacağı manasına gelmez. Geçmiş yılların istatistiklerine baktığımızda asayişi oldukça düzgün bir ilde görev yapıyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj ama bu atalete ve rehavete dönüşmemeli; her zaman için dikkatli ve teyakkuz halinde olmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu huzur ve güven ortamında en büyük etken Kütahyalıların bize, kolluk kuvvetlerine, kanun ve nizamlara bakış açısı.” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞI TRAFİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRMELİYİZ”

Trafik hizmetlerinden de söz eden Vali Dr. Ömer Toraman, vatandaşın trafik konusunda bilinçlendirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi. Trafikteki kazaların en aza indirilmesi için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü ifade eden Vali Toraman, “Kütahya, konumu gereği bir kavşak noktasında. Özellikle trafik konusunda yoğun sirkülasyon var. Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde ulaşımda altyapı standardı çok yükseldi. Köy yollarında dahi çok nitelikli yollara kavuştuk ama yine de dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazalar yaşanabiliyor. Bu noktada bizim daha dikkatli olmamız ve görünür olup vatandaşın daha dikkatli olmasını sağlamamız lazım. Trafikte kaza, yaralı ve can kaybı sayısını minimuma indirmemiz lazım. Bundan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Bunu önlemek için ne yapabiliriz buna odaklanmak lazım" dedi.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS”

Uyuşturucunun Türkiye'ye karşı açılmış bir savaş olduğunu, mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Vali Toraman, “Biz artık ciddi manada hedef ülkeyiz. Birileri bize saldırıyor biz de kendimizi savunmaya ve korumaya çalışıyoruz. Uyuşturucuyla topyekûn mücadele içerisindeyiz. Uyuşturucuya sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi etkin ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Satıcıları, çeteleri takip ve yakalama konusunda da oldukça iyi bir noktadayız” diye konuştu.

Vali Ömer Toraman konuşmalarının ardından 2018 yılı asayiş değerlendirmesi sonucu ödül almaya hak kazanan jandarma personelini tebrik ederek başarı belgelerini verdi.