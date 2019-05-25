Vali Toraman, Kütahya ormanlarında incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacının da bulunduğu Kumarı Köyü ormanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Toraman, Bölge Müdürü Adnan Kayım ile birlikte merkeze bağlı Kumarı köyünde bulunan, tarihte birçok medeniyete tanıklık eden ve bin yıllık olduğu tahmin edilen Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacının da bulunduğu ormanlarda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince 1995 yılında "Anıt ağaç" olarak tescil edilen 8 metre çap ve 25 metre yüksekliğe sahip olan kestane ağacında hatıra fotoğrafı çekilen Vali Ömer Toraman ve Bölge Müdürü Adnan Kayım daha sonra Endemik Tür Olan Censiyan Bitkisinin yayılış gösterdiği sahalarda incelemelerde bulundular.

Türkiye de doğal yayılış gösterip endemik olarak yetişen ve nadir yayılış gösteren bitki türlerinden biri olan Censiyan'ın bulunduğu sahaları gezerek bilgiler alan Vali Toraman, tıbbi değeri yüksek olan censiyan bitkisine dair yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Nesli tükenme tehlike altında olan bitki türlerinden biri haline gelen ve Türkiye'de sadece belirli alanlarda yayılış gösteren censiyan bitkisinin doğadan kontrolsüzce yapılan sökümlerin azalması ve muhafazasına katkıda bulunulması amacıyla yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. Demirciören üretim sahalarını da gezen Vali Toraman üretim çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Vali Toraman'a; Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Cihan Köse, Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem eşlik etti.