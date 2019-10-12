Vali Toraman: "Kütahya'da eğitim faaliyetleri iyi durumda"

Kütahya'da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısında konuşan Vali Ömer Toraman, Kütahya'da eğitim faaliyetlerinin iyi durumda olduğunu ve daha iyisi için çalıştıklarını ifade etti.

Vali Toraman Başkanlığındaki toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, daire müdürleri, STK Temsilcileri, okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Toraman, Milli Eğitim faaliyetlerinde tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Toraman, “Kütahya'da eğitim faaliyetleri iyi durumda, daha iyisi için çalışıyoruz. Eğitim öğretim alanını dar bir alanda yorumlamamak lazım. Çok sayıda kurum ve ilgili paydaşı var. Konu eğitim olunca yapabileceklerinizin azamisini yapmak için gayret gösterin” dedi.

Toplantıda, Milli Eğitim Danışma Komisyonu görevleri, çalışma esasları ile Milli Eğitim Müdürlüğü verileri, kurum ve kuruluşlar iş birliğinde yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.