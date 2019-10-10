Vali Toraman: Merkezi sınavlar öğrencilerin başarılarını değerlendirmede tek kıstas değildir

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Merkez Dumlupınar Ortaokulu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Merkezi sınavların öğrencilerin başarılarını değerlendirmede tek kıstas olmadığını ifade etti.

Vali Toraman'nın Dumlupınar Ortaokulu'nu ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek de yer aldı.

“Öğrencileri hayata hazırlamak da önemli”

Sınıfları ziyaret eden Toraman, merkezi sınavların öğrencilerin başarılarını değerlendirmede tek kıstas olmadığının altını çizerek "Öğrencileri hayata hazırlamak da önemli. Okuyabilen, yazabilen, anlayabilen, sorgulayabilen, grup çalışması yapabilen, paylaşabilen, problem çözebilen öğrenciler yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızın aile, çevre ve toplumla sağlıklı iletişim kurabilen fertler olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Öğretmenimize çok büyük bir güvenimiz var. Velilerimizden de aynı güveni okul öğretmenlerine duymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Toraman, sınıf ziyaretlerinden sonra öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.