Vali Toraman: Millet olarak yükseköğretime çok büyük önem veriyoruz

Kütahya Valisi Ömer Toraman Diyanet Vakfı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; millet olarak yükseköğretime çok önem verdiklerini ifade etti.

Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman'ın ziyaretinde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile eşi Serap Hazırlar da yer aldı. Yurt binasında incelemelerde bulunan Vali Toraman daha sonra öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Toraman istek ve sorunlarını dinledi, nasihatler verdi. Kendi öğrencilik yıllarından da örnekler veren Toraman, “Biz millet olarak yükseköğretime çok önem veriyoruz. Bu konuda her türlü zorluğun üstesinden gelmek için başta anne ve babalarımız olmak üzere pek çok insan büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Dua, iyilik, merhamet, yardımlaşma, dayanışma bizim medeniyetimizin temellerini oluşturan önemli değerlerimiz. Bizler büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Biz bu medeniyetin aynı zamanda taşıyıcılarıyız. Bizden sonrakilere de bu inançları aktarmak mecburiyetindeyiz. Milletimizin de tüm bu değerleri benimsediği, kişiliği ve karakteriyle bütünleştirdiğine inanıyorum. O yüzden milletimizin fedakarlıklarına, değerlerine karşı olan borcumuzu biz de elimizden geldiğince çalışıp gayret göstererek ödemeye çalışıyoruz” dedi.

“Bu millete hizmet edin”

Öğrencilere önemli imkanlar sunulduğunu ifade eden Vali Ömer Toraman, gençlere vatana ve millete hizmet etme noktasında önemli görevler düştüğünü söyledi. Toraman, “Biz yokluktan gelen bir milletiz. Çok zor şartlardan bugünlere geldik. Bu yurtlar öğrencilerimiz için çok büyük nimetler. Kıymetini bilmek lazım. Öğrencilik insan hayatının en güzel zamanı. Tek sorumluluğunuz çalışmak, ailenizle başarınızı paylaşmak. Tüm bunları yaparken de milletimize, devletimize sadakatle hizmet etmemiz temel gayemiz olmalı. Bu millet her türlü hizmetin en iyisine layık bir millet. Hangi alanda okursanız okuyun, mutlaka görev yaptığınız ve üzerinize vazife düştüğü sürece bu millete bir nebze olsun borcunuzu ödemek için canla başla çalışma şuuru içinde olun” diye konuştu.(EFE)