Vali Toraman mozaikli evde incelemelerde bulundu

Simav ilçesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ömer Toraman, Martılı Yaylası'nda doğa yürüyüşüne katıldı. Gölcük Yörük Yaylası, Kestane Dağı ve Karşıyaka mevkiindeki mozaikli ev kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Toraman, yetkililerden bilgi aldı. Mozaikli evle bilgi veren arkeolog Özkan Sulak, “2005 yılında bir evde çıkan yangın sonucu enkaz altındaki mozaiklerin görülmesiyle kazı çalışmaları başlatıldı. Milattan Sonra 2. yüzyıllardaki Roma dönemine ait eserler, mezar ve mozaiklere rastlandı. Çalışmalarımız sonunda ortaya çıkan kilisenin apsis bölümüne ulaştık. Mozaiklerde fil, aslan, geyik, tavus kuşu, koç figürlerine rastladık. Kilisenin dış duvarında iki mezar görülürken, son yapılan kazılarda çıkan mezarlarda kadın iskeleti bulundu. Titizlikle sürdürdüğümüz kazılara destek bekliyoruz“ dedi.

Vali Toraman, Simav'daki diğer kültürel etkinlikler hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı. İnceleme gezisine Vali Toraman ile birlikte Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Müze Müdürü Arkeolog Özkan Sulak ve davetliler katıldı.