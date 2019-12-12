Vali Toraman: Okul-aile işbirliği çok önemli

Vali Ömer Toraman'ın Dumlupınar İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarete İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Aybek eşlik etti. Okul idaresinden okulun ve öğrencilerin durumu konusunda bilgi alan Vali Toraman, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle konuşarak onlara nasihatler veren Toraman, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle eğitim öğretim konularında istişarelerde bulundu.

Okul Aile Birliği üyeleri ile de görüşerek okul-aile işbirliği konusunda bilgi alan Vali Toraman, okul-aile işbirliğinin önemine vurgu yaptı.