Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Ömer Toraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan okul inşaatlarında incelemelerde bulundular.

Vali Toraman, çalışmaların sürdüğü Evliya Çelebi İlkokulu, Şehitler İlkokulu ile Osmancık İlkokulu'nda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgiler aldı. Modern ve nitelikli okulların eğitimin kalitesini artıracağını ifade eden Vali Toraman, 3 okulun bünyesinde bulundurduğu kütüphane, laboratuvar ve çok amaçlı salonlarda öğrencilerin sosyalleşip enerjilerini verimli yönde kullanabileceğini kaydetti.

“50 derslik ve 3 okul, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete sunulacak”

17 derslikli Şehitler İlkokulu, 16 derslikli Evliya Çelebi İlkokulu ile 17 derslikli Osmancık İlkokulu inşaatında sona gelindiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, okulların yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçeceğini söyledi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitler İlkokulu binası toplam 5 bin 336 metrekare alana sahip. 1 kütüphane, 1 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 17 derslik, 2 ana sınıfı, 1 laboratuvar, 1 öğretmenler odası,1 zümre öğretmenler odası, 6 yönetici ve memur odaları, 1 kantin ile 1 erkek ve 1 kadın mescidinden oluşuyor. Osmancık İlkokulu 5 bin 244 metrekare alana sahip ve 1 kütüphane, 1 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 17 derslik, 2 ana sınıfı, 1 laboratuvar, 1 öğretmenler odası,1 zümre öğretmenler odası, 6 yönetici ve memur odaları, 1 kantin ile 1 erkek ve 1 kadın mescidinden oluşuyor. Evliya Çelebi İlkokulu ise 3 bin 791 metrekare alana sahip ve 16 derslik, 1 kütüphane, 1 müzik dersliği, 1 çok amaçlı salon, 2 ana sınıfı, 1 öğretmenler odası, 1 zümre öğretmenler odası, 9 adet yönetici ve memur odaları, 1 kantin, 1 erkek ile 1 kadın mescidinden oluşuyor.