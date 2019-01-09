Vali Toraman: Türkiye vereme karşı mücadelesini başarıyla sürdürüyor

Kütahya'da 72. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Verem Savaşı Derneği Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ödül törenine; Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erkan Gaygısız, Verem Savaşı Derneği Başkan Vekili Nihat Arslan, yarışmada derece elde eden öğrenciler ile aileleri katıldı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada, yürütülen başarılı kontrol çalışmaları ile tüberküloz hasta sayısının her yıl yaklaşık yüzde 6-7 oranında azaldığını kaydeden İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, “Yaygın olan hastalığın 1980'lerde yüz binde 35 olan ortalaması şu anda yüz binde 16'dır. Türkiye ortalamasının altında olan ilimiz bu konuda başarılı bir mücadele sürdürmektedir. Yüz binde 14 civarında tüberküloz hastamız mevcuttur. Tüberküloz hasta sayımız 2018 yılı itibarıyla 32 olup, bu hastalarımızın tedavilerini evlerine giderek yapmaktayız” dedi.

Türkiye'de Cumhuriyet ile birlikte veremle mücadelede büyük bir mücadele başlatıldığına dikkat çeken Vali Ömer Toraman, “Türkiye, veremle mücadeleyi çok başarılı yürütmüş. Vereme karşı savaş açılmış, Verem Savaş Dispanserleri oluşturulmuştur. Geçmişten günümüze veremle mücadelede önemli çalışmalara imza atılmış ve verilen mücadelelerde başarılı olunmuş. 72. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında, farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek amacıyla öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalar da bu mücadelenin bir parçası” diye konuştu.

Vali Toraman, konuşmaların ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Kıvanç Doğan, Hatice Kübra Koruk, Zerennur Kalkandelen, Gülsüm Berre Kıvrak, Kader Karataş, Rabia Sinan, Hilal Akpınar, Büşra Yalçın ile Ümran Ata'yı tebrik ederek ödüllerini verdi.

Ödül töreni yarışmalarda birincilik elde eden Gülsüm Berre Kıvrak ile Hilal Akpınar'ın şiir ve kompozisyonunu okumasıyla sona erdi.