Vali Toraman: UNESCO sürecinde tüm Kütahya'ya görev düşüyor

Koordinasyon Kurulu ve 2. Yürütme Komitesi Toplantıları Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, KÜTSO Başkan Vekili Hasan Öncel, Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörleri İskender Cem Leblebici ve Hacer Eriş, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sanatçılar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ömer Toraman, UNESCO tarafından Zanaat ve Halk Sanatları dalında “Yaratıcı Şehir” unvanına layık görülen Kütahya'nın dünyada 180, alanında ise 37 şehirden biri olarak önemli bir başarı elde ettiğini belirterek başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bu sorumluluğu herkes paylaşmalı”

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile birlikte Kütahya'nın sorumluluğunun arttığını ve UNESCO sürecinde herkese görev düştüğüne dikkat çeken Vali Toraman, “Çok önemli bir mesafe kat edilmiş ancak bu tür unvanlar, vasıflar ve etiketler beraberinde çok büyük sorumluluklar getiriyor. Bu manada Kütahya üzerine büyük bir yük almış. Dolayısıyla burada hepimizin bu yükün ağırlığını hissetmemiz lazım. Bu bir süreç ve nihai hedef değil, tam aksine bir başlangıç. Asıl bundan sonra bir safha başlıyor. Başlangıçtan daha fazla bir gayret ve çaba gerektiren bir sürecin içerisindeyiz. Burada bütün şehre görev ve sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkesin paylaşması, omuzlaması gerekiyor ki Kütahya bunun üstesinden gelebilsin” dedi.

Daha sonra UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörü İskender Cem Leblebici, iki toplantı arasındaki gelişmeler, geleceğe yönelik planlamalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Leblebici, UNESCO sürecine dair bilgilerin yer aldığı www.kutahyacreativecity.com web sitesinin de faaliyete geçtiğini, web sitesinin Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde hizmet verdiğini kaydetti.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.(EFE)