Vali Toraman, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekti

"Yerli üretim milli güce biz de varız Türkiye" buluşmalarına katılan Vali Toraman, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra yürüttüğümüz mücadelenin ismi Milli Mücadele'dir. Bu gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesi kapsayan topyekun bir mücadeleyi ifade eder. Bu mücadeleyi askeri safhada yürütürken yaptığımız harbe de İstiklal Harbi diyoruz. İstiklal, Türk milletinin tarihi boyunca vazgeçmediği ve vazgeçmeyeceği hususiyeti. Bütün bunların sürekliliği için yerli ve milli üretimde güçlü olmalıyız” dedi.

Yerli ve milli üretimde Türkiye'nin önemli bir noktaya ulaştığını belirten Vali Toraman, “Hazırı satın almak yerine üretir hale geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüleri ve gençlere olan güveniyle Türkiye bu seviyeye ulaştı. Özellikle savunma sanayi alanında nitelikli, iyi yetişmiş, çalışkan ve ideal sahibi gençlerin gayretleriyle geldiğimiz nokta ortada. Bu iş sadece para meselesi değil. Daha önce savunma sanayisine kaynak teşkil eden konular yalnızca satın alma için kullanılırken şimdi yerli üretim için kullanılıyor. Bu çok önemli bir fark” diye konuştu.

“KENDİ MUHARİP UÇAĞIMIZI ÜRETMELİYİZ”

Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretecek güce sahip olduğuna vurgu yapan Vali Ömer Toraman, “Bunun için ciddi adımlar atılıyor. Bugün üretiminin her aşamasında yer aldığımız, üretilmesinin ana ortaklarından biri olmamıza rağmen bedelini ödediğimiz uçakları teslim etmiyorlar. Dolayısıyla bizim geleceğe de hazırlıklı olup milli muharip uçağımızı uçurmamız lazım. Bunu yapabilecek gücümüz ve kapasitemiz var” şeklinde konuştu.

“YERLİ VE MİLLİ KAVRAMLARININ İÇİNİ DOLDURMAMIZ GEREKİYOR”

Projenin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yardım sağlamasının yanı sıra öğrencilerin gelişiminde de önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Vali Toraman, “Büyük hadiselere, neticelere bir anda ulaşılmaz. Küçük adımlar bile büyük hadiselerin habercisidir. Bunu tanıtmamız önem taşıyor. Bunu siz gençlerin yapacak olması daha kıymetlendiriyor. Çünkü üniversite eğitimi yalnızca derslerinize dair bilgi edindiğiniz bir eğitim değil. İnsanın kendisini çok yönlü geliştirebilmesi için bir fırsat. Siz bunu yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.