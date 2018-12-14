Vali Toraman'dan AFAD ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlk ziyaretini AFAD'a gerçekleştiren Vali Ömer Toraman, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile Şube Müdürleri tarafından karşılandı.

Hizmet binasını gezerek Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi ile araç parkında incelemelerde bulunan Vali Toraman, afetlere yönelik alınan tedbirler, araç gereç ve teçhizatlar ile AFAD tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

AFAD'ın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Toraman'a Bölge Müdürü Ahmet Aydın, faaliyetleri ve devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi. (EFE)