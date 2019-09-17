Vali Toraman'dan Başyiğit ve Özçalık'a ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluşu ziyaretleri kapsamında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaretine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile başlayan Vali Toraman, Tarım ve Orman Bakanlığı İşçi ve İşveren İlişkileri Daire Başkanı Hasan Avcı, Taşra Atama Daire Başkanı ile Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Orhan Özçalık tarafından karşılandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Orhan Özçalık, Vali Toraman'a teşekkür edip kurum faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Toraman, ziyaretlerine Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile devam etti.

Vali Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile bir süre görüşüp faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.