Vali Toraman'dan dolandırıcılık uyarısı

Açıklamasında halkı ve meslek kuruluşlarını dolandırıcılara karşı uyaran Vali Ömer Toraman, “Son günlerde ilimizin üst düzey yöneticilerinin isimleri kullanılarak, ihtiyaç sahipleri, engelli ve hastalara yardım etmek amacıyla, iş adamlarımıza hesap bilgileri verilmek suretiyle, para ve yardım talep edildiği bilgisi alınmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır. Hiç bir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Bu gibi isteklere kesinlikle itibar edilmeyerek, Valiliğimiz ve Emniyet Birimlerimizin ivedi şekilde haberdar edilmesi gerekmektedir” İfadelerine yer verdi.(EFE)