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Vali Toraman'dan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile sürdürdü.


İl Göç İdaresi ziyaretinde Müdür Fatih Ahmet Günel ile birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Ömer Toraman, kurum personeliyle de tanışarak, kurumda işlem yaptıran göçmenlerle bir süre sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ahmet Günel, kurum çalışmaları hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.


Vali Toraman, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ziyaretinin ardından Mülteci Destek Derneği (MUDEM) ekibiyle bir araya geldi. Toraman, Avrupa Birliği (AB) destekli “Türkiye'deki Irak ve Suriye Krizinden Etkilenen Sığınmacılar İçin Geliştirilmiş Destek Projesi” kapsamında Kütahya'ya gelen MUDEM ekibinden çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.(EFE)

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