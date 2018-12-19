Vali Toraman'dan Kamu Kurum ve Kuruluşlara Ziyaret

İlk olarak İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaretinde İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ile Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Ömer Toraman, sağlık çalışmaları hakkında Müdür İsmail Zehir'den bilgiler aldı.

Vali Toraman ziyaretlerine Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Kütahya Ticaret Borsası ile devam etti.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ve Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin tarafından karşılanan Vali Toraman, verilen hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Oda ve borsa yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ve Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek Vali Ömer Toraman'a teşekkür ettiler.(EFE)