İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Toraman'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kütahya Valisi Dr.

Ömer Toraman, her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Vali Toraman, Şehit Jandarma Er İsmail Karabayram'ın ailesini ziyaret etti.


Vali Dr. Ömer Toraman, 1984 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit düşen Şehit Jandarma Er İsmail Karabayram'ın Büyük Saka Köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit babası Nazif Karabayram'ın bayramını tebrik eden Vali Toraman, istek ve arzularını dinledi. Kahraman vatan evlatlarının ailelerinin birer emanet olduğunu belirten Vali Toraman, devletin şehit ailelerin daima yanında olduğunu söyledi. Büyük Saka Köyü Şehitliğini de ziyaret eden Vali Toraman, Şehit Jandarma Er İsmail Karabayram ile Şehit Sami Sarı'nın kabrine karanfil bırakıp dua etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.