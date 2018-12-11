Vali Toraman'ın inceleme ziyaretleri

İlk ziyaretini Kütahya Olgunlaşma Enstitüsüne gerçekleştiren Vali Toraman'ı Enstitü Müdürü Hatice Gören karşıladı. Toraman, burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı, eserleri inceledi.

Vali Toraman, daha sonra Kütahyalı çocuk edebiyatı yazarı Gülten Dayıoğlu adına Kütahya Belediyesinin katkılarıyla kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi ile Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi'ni ziyaret etti, kütüphanedeki özel arşivler ve yazma eserler hakkında Kütüphane Sorumlusu Emine Gedik ile Araştırmacı, Yazar Mustafa Kalyon ve Araştırmacı, Yazar Ali Günhan'dan bilgiler aldı.

Toraman, son olarak Kütahya Otogarı karşısında hizmete başlayacak olan Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Toraman'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ile Müze Müdürü Metin Türktüzün eşlik etti.(EFE)