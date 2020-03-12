Vali Toraman'ın okul ziyaretleri

Kütahya Valisi Ömer Toraman, okul ziyaretleri kapsamında Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Aybek'in eşlik ettiği ziyarette Vali Toraman, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra okul kütüphanesini gezen ve Okul Müdürü Abdülkadir Aksu'dan kütüphane ile ilgili bilgi alan Toraman, sonrasında öğretmenler odasında okuldaki eğitim öğretim hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.