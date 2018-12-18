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Vali Toraman'ın OSB ziyaretleri

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 1.

ve 2. Organize Sanayi Bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kütahya 2. OSB Müdürü Murat Demir tarafından karşılanan Vali Toraman, hizmet binasını gezdi, işleyiş ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.


2. OSB'de Vali Toraman başkanlığındaki toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Galip Gültekin ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, gündemde yer alan 8 maddenin görüşülüp karara bağlanması, dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.


Ziyaretlerine 1. Organize Sanayi Bölgesi ile devam eden Toraman, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 1. OSB Müdürü Servet Demir ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.


1. OSB'nin faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgilendirilen Vali Toraman, daha sonra 1. OSB'de faaliyete geçecek olan Teknik Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde incelemelerde bulunarak kurucu ortaklar Duygu Yavuz ile Bülent Cebeci'den bilgiler aldı.(EFE)

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