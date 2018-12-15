Vali Toroman'dan Çavdarhisar ve Aslanpa'da şehit ailelerine ziyaret

Ömer Toraman, 1997 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Komando Er Yunus Pişkin ile 1994 yılında Kastamonu'nun Daday ilçesinde trafik kazası sonucu şehit düşen Jandarma Er Halil İbrahim Kartal'ın ailelerini ziyaret etti.

Vali Dr. Ömer Toraman ilk ziyaretini Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yaşayan Şehit Piyade Komando Er Yunus Pişkin'in ailesine yaptı.

Şehit Piyade Komando Er Yunus Pişkin'in ablası Nefize Akmeşe ile eniştesi Recep Akmeşe ile bir araya gelen Vali Dr. Ömer Toraman'a Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ahmet Gürbüz ile İlçe Emniyet Müdürü Erkan Şen eşlik etti.

Vali Dr. Ömer Toraman daha sonra beraberinde Kütahya Vali Yardımcısı ve Aslanapa Kaymakam Vekili Kenan Eskin, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Hızır, İlçe Emniyet Müdürü Zakir Danışman ile birlikte Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Kartal'ın Aslanapa ilçesinin Pazarcık köyünde yaşayan babası Lokman Kartal, annesi Fatma Kartal ile kardeşi Ramazan Kartal'ı ziyaret etti.

Şehit aileleriyle bir süre görüşerek istek ve arzularını dinleyen Vali Dr. Ömer Toraman, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu, bir sıkıntıları ve istekleri olması durumunda kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.(YD-EFE)