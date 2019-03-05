Vali ve Başkan şehitlikleri ziyaret etti

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri ile birlikte, Hava Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyip İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'tan bilgiler alan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Ömer Toraman ile beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip dua etti.

Ziyarette Vali Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan yer aldı.