Vali Yardımcısı Ertekin'den Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ziyaret

Dr. Levent Mercin düzenlenmesi planlanan 1. Uluslararası Kütahya Ahmet Uluçay Kısa Film Festivali ve Yarışması ile ayrıntıları görüşmek üzere bir araya geldi.

Dekanlık makamında yapılan görüşmede Prof. Dr. Levent Mercin ve Halil İbrahim Ertekin, Kütahya'daki kültür-sanat hayatı, etkinlikler ve bu kapsamda düşünülen 1. Uluslararası Kütahya Ahmet Uluçay Kısa Film Festivali ve Yarışması ile ilgili olarak Valilik ve Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki iş birliği süreci hakkında görüşerek taslak çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Görüşmenin ardından Mercin, Ertekin ve heyetine Fakültede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve atölyeleri gezdirdi.

Ziyaret sonunda festival ile ilgili iş birliğinin sürdürülmesi ve çalışmaların izlenmesine karar verildi.