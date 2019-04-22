Vali'den Başkan Işık'a tebrik ziyareti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Belediye hizmet binası girişinde Başkan Prof. Dr. Alim Işık tarafından karşılanan Vali Toraman ilk olarak Kütahya Belediyesi şeref defterini imzaladı.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette daha sonra Vali Toraman, Başkan Işık'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Işık, Vali Toraman'a nezaketinden dolayı teşekkür ederek belediyenin hizmet ve projeleri hakkında bilgi verdi.