Vali'den sürücülere: Kurallara mutlaka uyun

Vali Ömer Toraman'a İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dünar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik eşlik etti.

Görev başındaki emniyet personeliyle bayramlaşan Vali Ömer Toraman, yol kontrolleri sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Sürücülere hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Vali Toraman, dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirlerinin artırıldığını belirten Vali Ömer Toraman, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı personelinin kontrol ve uygulama noktalarında görevlendirildiğini söyledi.

Denetlemelerde teknolojik imkanlardan da yararlanıldığını belirten Vali Toraman; ekiplerin mobil radar, plaka tanıma sistemleri, dronelar ve yer yer helikopter kontrolleriyle vazife yapacaklarını kaydetti.

Vali Toraman, sürücülerin gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri için emniyet ve jandarma personelinin bayram öncesi ve sonrası trafik kuralları hakkında bilgilendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Vali Ömer Toraman, "Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız sevdiklerine kavuşmalarını diliyor, Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. İnşallah milletçe ülke genelinde huzur içerisinde bir bayram geçiririz" diye konuştu.(EFE-)