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Vali'den Yoncalı'ya özel ilgi

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi’nde yer alan tarihi 1.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde yer alan tarihi 1. Alaaddin Keykubat Cami, restore edilecek.


Kütahya Valisi Ali Çelik, 1233 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat adına yaptırılan tarihi cami ile restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan tarihi hamamda incelemelerde bulunarak Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın'dan bilgiler aldı.


Tarihi camide aslına uygun, kapsamlı restorasyon yapılacağını kaydeden Vali Çelik, Eylül ayı içerisinde ihaleye çıkılacağını ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte restorasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.


Tarihi cami ve tarihi hamamın Kütahya için bir değer olduğunu, bu değerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirten Vali Çelik, “Ecdadımızın eserlerine sahip çıkacağız” dedi.



Yoncalı'da spor tesisi için ilk adım atıldı


Şifalı suları ve tarihi hamamlarıyla ünlü Kütahya'nın merkez mahallelerinden Yoncalı'nın cazibe merkezi haline gelmesi için başlatılan çalışmalar hızlandırıldı.Çeşitli branşlardaki spor alanlarıyla spor kulüpleri, yerli turist ve yerel halka hitap edecek olan spor tesisi projesi kapsamında ilk futbol sahasının hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı. Kütahya Valisi Ali Çelik, spor tesisi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunup son durum hakkında bilgiler aldı. Proje kapsamında Yoncalı'da ilk olarak nizami futbol sahası yapılacağını kaydeden Vali Çelik, çalışmaların başlatıldığını söyledi.


Vali Çelik, yürüyüş parkurlarından bisiklet yoluna, tenisten futbola, voleyboldan basketbola kadar birçok branşta spor imkânı sağlaması amaçlanan tesisin hayata geçmesiyle birlikte Yoncalı'daki termal ve sağlık turizmine de hareketlilik kazandırılacağını dile getirdi.

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