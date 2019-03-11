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Vatan ve bayrak sevgisi budur dedirten görüntü

Kütahya’nın Emet ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı kapsamında Gazi Emet İlkokulu tarafından hazırlanan video çekimi sırasında bir öğrencinin yere düşürdüğü bayrağı alıp üç kez öpüp alnına götürmesi herkesi duygulandırdı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı kapsamında Gazi Emet İlkokulu tarafından hazırlanan video çekimi sırasında bir öğrencinin yere düşürdüğü bayrağı alıp üç kez öpüp alnına götürmesi herkesi duygulandırdı.


Gazi Emet İlkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde Emet ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Cevizdere Şehitliği'nde öğrenciler İstiklal Marşı'nı okurken, elinde tuttuğu bayrağı düşüren Batuhan Karaosmanoğlu adlı öğrencinin bayrağı yerden aldıktan sonra üç defa öperek alnına koyması herkesi duygulandırdı. Öğrencinin mahcup şekilde düşürdüğü bayrağa karşı saygısı, videonun paylaşılması ile sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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