İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar internet dolandırıcılığına karşı uyarıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından, vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı broşür dağıtılarak bilgilendirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından, vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı broşür dağıtılarak bilgilendirildi.


Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Son zamanlarda sıklıkla bahsedilen dolandırıcılık hakkında Çavdarhisar halkını bilinçlendirmeye yönelik olarak, sosyal medya ağlarından gelen tebrikler, ödül kazandınız size gelen bu mesaja adınızı soyadınızı yazın tarzında gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda, İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri tarafından vatandaşlarımız broşür dağıtılarak uyarıldı. Ayrıca yurt dışı alan koduyla gelen tanımadık numaralara cevap verilmemesi ve bu çağrılara tekrar dönülmemesi konusu vatandaşlarımıza telkinde bulunuldu. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenilir siteler dışında başka yerlerden alışveriş yapılmaması ve para gönderilmemesi konularında bilgilendirilmelerde yapıldı'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.