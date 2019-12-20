Vatandaşlar, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, kış aylarında soba, şofben ve bacadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Emet Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Bilgisizlik yanlış kullanım ve ihmal yüzünden özellikle kış aylarında alçak basınçlı lodoslu havalarda (Güneybatıdan esen rüzgar lodos) soba şofben ve bacadan sızan karbon monoksit gazı ile zehirlenmeler meydana gelmektedir. Karbon monoksit renksiz tatsız kokusuz yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme sebep olur. Havagazı kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar , bacası çekmeyen soba şofben bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile olur. Olası zehirlenmede tıbbi müdahaleden önce yapılacak olan ilk yardımda : kişi olay mahallinden uzaklaştırılarak temiz havaya çıkarılması sağlanır, hasta sıcak tutulur, ambulans gelene kadar solunumu engelleyecek ağız ve burundaki kusmuk, balgam gibi maddelerin temizlenmesi sağlanır, hasta battaniye ile sarılarak vücut ısısının korunması sağlanır'' denildi.

Açıklamada, ''Karbon monoksit zehirlenmelerinde Sağlık Bakanlığına bağlı aranabilen 114 Zehir Danışma Merkezi'nin telefon numarası aranılarak yapılacak ilk yardım hakkında bilgi alınabilir. Ayrıca Konutlarda gaz kaçaklarına karşı dedektör bulundurulmalı. Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde: Öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılmamalı açıksa hemen kapatılamalı, kibrite benzeri yakılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam havalandırılmalı, hızla gaz şirketi aranmalıdır'' ifadelerine yer verildi.