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''Vatandaşlarımızı kurallara uymaları için uyarıyoruz''

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan Cuma pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan Cuma pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.


Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ''İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle denetimlerde bulunduk. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Özellikle maske, hijyen ve sosyal mesafenin Korona virüsten korunmakta ne kadar önemli olduğunu anlattık. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satışını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması ve kurallara eksiksiz uyması. Denetimlerimiz, işyerleri ve pazar yerimizde aralıksız devam edecek'' dedi.

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