74 vatandaşın talep, öneri ve şikâyetleri dinleyip not alan Vali Çelik, “Vatandaşlarımızın derdine derman olma gayretindeyiz. İletilen talepleri imkânlarımız ölçüsünde en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacağız” dedi.

Koronavirüs tedbirleri gözetilerek yapılan toplantıda vatandaşlar Valilik girişindeki HES Kodu sorgulamasının ardından pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen toplantı salonuna alındı.

Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda 74 vatandaşla görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikâyetleri dinledi, not aldı.

Talep ve önerilerin hızlıca sonuçlandırılması için talimat veren Vali Çelik, her bir konunun takipçisi olacağını söyledi.

Toplantıya Vali Ali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İŞ-KUR Müdürü Kâmil Uçan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Öztopal katıldı.