İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vefa Futbol Sahası'nda ek bina inşaatı başladı

Kütahya Belediyesi’nin, sağlıklı bireylerin yetişmesi için spora ve sporculara yaptığı yatırımlar devam ediyor.

Kütahya Belediyesi'nin, sağlıklı bireylerin yetişmesi için spora ve sporculara yaptığı yatırımlar devam ediyor.


Geleceğimizin teminatı olan gençlerin spora yönelmeleri, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için Kütahya Belediyesi'nin desteği tüm şehirde sürüyor. Kütahya'nın önemli futbol sahaları arasında yer alan Vefa Mahallesi'ndeki saha, uzun yıllar kullanılamaz durumdaydı. Gençlerin daha konforlu ve güvenli ortamda spor becerilerini kazanmaları için Vefa Futbol Sahası'nda ek bina inşaatı başladı.


Daha önce saha zeminin altyapı çalışmalarını yapan ekiplerimiz, ek bina inşaatını da en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.