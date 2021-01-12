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Vefa üst geçidinde düzenleme

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi’nde yer alan üst geçidin yürüyüş yolu ve üstünün kapatılması işlemlerini yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi'nde yer alan üst geçidin yürüyüş yolu ve üstünün kapatılması işlemlerini yerinde inceledi. Başkan Işık, bu hafta içinde tamamlanacak çalışmalarla, üst geçidin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.


Vefa Mahallesi'nde yer alan üst geçit ile ilgili yapılan bakım ve onarım çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ömer Köse ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üst geçitte yapılan yürüyüş yolu düzenlemesi ve üstünün kapatılması çalışmalarının bu hafta içinde tamamlanacağını söyledi.


Düzenleme ve yenileme çalışmalarının bitmesi ile birlikte üst geçidin modern bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Işık, üst geçidin daha güvenli bir şekilde mahalle sakinleri ve Kütahyalılar tarafından kullanılabileceğini belirtti.

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