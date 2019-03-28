Veli ve öğrencilere ‘Öfke ve öfke yönetimi' eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından veli ve öğrencilere, "‘Öfke ve öfke yönetimi” konulu eğitim verildiği bildirildi.

Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezinde görevli Psikolog ve Aile Danışmanı Emine Biral tarafından Dereköy, Kutluhallar, Hasanlar ve Karbasan köylerindeki okullarda çocuklara ve velilere yönelik “Öfke Ve Öfke Yönetimi” konulu eğitim verildi.

Verilen eğitimle çocukların öfkenin kontrol edilmediğinde olumsuz sonuçlarının farkındalığına sahip olduklarını, öfkeyi kolay ve sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için neleri yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirildiklerini söyleyen Psikolog ve Aile Danışmanı Emine Biral,” Velilerimiz de öfke duygusunun yaşanması aşamasında çocuklarıyla olması gereken iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi oldular” dedi.