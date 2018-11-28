Veli'den Şevket öğretmen ve okul idaresine şikayet değil, övgü

Kütahya'nın Hisarcık Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Şevket Şen, okul idaresi ve tüm öğretmenler için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBİM hattına bir veli tarafından şikayet değil, övgü mesajı geldi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 'MEBİM' hattına bir veli tarafından Atatürk İlkokulu 3-B Şubesi Sınıf Öğretmeni Şevket Şen ile okul idaresi ve tüm öğretmenlere şikayet değil, övgü dolu mesaj geldi.

Veli H.N 'MEBİM' hattına gönderdiği mesajda Öğretmen Şevket Şen, okul idaresi ve tüm öğretmenler için, “Öğrencim H.N 3/B sınıfında eğitim almaktadır. Öğretmeni Şevket Şen, Müdürümüz İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcımız Pelin Solak, Öğretmenler Gülşah Tanık, Demet Bozkurt ve diğer bütün Öğretmenlerin öğrencilere karşı göstermiş olduğu ilgi alakadan, vermiş olduğu eğitimden ve sergilemiş olduğu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda başarılarının devamını dilerim ” ifadelerine yer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 'MEBİM' hattına gelen mesajın Sınıf Öğretmeni Şevket Şen'e iletildiği bildirildi.(MA-EFE)