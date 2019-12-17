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Veliler çocuklarıyla birlikte kitap okudu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu öğrencilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla “Oku ki Okuyalım” projesi kapsamında evlerde düzenlenen kitap okuma saatinde öğrenciler velileri ile beraber kitap okuyorlar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu öğrencilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla “Oku ki Okuyalım” projesi kapsamında evlerde düzenlenen kitap okuma saatinde öğrenciler velileri ile beraber kitap okuyorlar.


Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okumaya ilgilerini arttırmak amacıyla hayata geçirdikleri “Oku ki Okuyalım” projesi kapsamında velilerle işbirliği yaptıklarını belirten Şehitler Ortaokulu Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt,” Öğretmelerimiz öğrencilerimizin velileriyle birlikte evlerinde kitap okuma saatinde gerçekleştirdikleri kitap okuma performanslarını sınıflarımızdaki tablolardan takip ediyorlar. Etkinlik sonunda başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Velilerimize bu konuda gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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